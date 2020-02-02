武漢肺炎：民航春運客量銳減　連續5天下跌

農曆新年往年是中國民航業的旺季，但本年受武漢肺炎疫情影響，自年初三至年初八（1月27日至2月1日），民航客運量連續5天下跌，單日旅客發送量由106萬人次降至52萬人次。交通運輸部統計，自上月10日至31日的春運首22天，民航發送旅客3389萬人次，同比下降14.4%，其中上月30日及31日的同比跌幅超過70%。

春運返程期一般由年初三開始，但多地因疫情防控需求延長春節假期，春運返程高峰也因而後延，造成民航客運量不升反降。數據顯示，41家內地航空公司於初八計劃執行航班17098架次，取消航班9461架次，取消比例達55.33%，取消比例遠多於此前三天平均值的20個百分點。

目前，中國航空公司取消的航班主要集中於國內。但隨着武漢肺炎疫情蔓延全球，國際出行的需求受到壓抑。有內地證券公司研究報告指，參照2003年沙士疫情經驗，預計這次武漢疫情對國際航班的影響，將大於國內航班。有民航市場分析人士認為，民航業遭受衝擊可能持續到一季度以後，對3月底開啟的夏秋航季也將帶來負面影響。