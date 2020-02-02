武漢肺炎：官方指口罩產能恢復60%　優先保障湖北

工業和信息化部周日（2日）召開新聞發布會，交代物資問題及應對措施。發言人曹學軍表示，國內口罩的實際產能已恢復60%，但與需求相比仍有很大的缺口，只能優先保障湖北和武漢。湖北省同日宣布允許未在境內上市的進口、出口轉內銷的口罩在省內銷售。

曹學軍表示，口罩的需求正持續爆發式地增長，國家已採取緊急進口措施。根據海關總署數據，上月24日至30日期間，全國共進口口罩5600多萬個，其中30日當天進口量超過2000萬個，一定程度緩解供需問題。國務院已經發出緊急通知，要求地方政府履行主體責任，組織重點物資企業復工，相信產量和供應情況將有所改善。

工信部副部長王江平則指出，醫用N95口罩產能約每日60萬，這部分資源非常寶貴，應該採取特殊的措施來統一調撥及管理，不會進手術室及重症病房的民眾，不應佔用資源。

湖北省市場監管局、藥監局宣布，為緩解省內醫用口罩緊缺局面，允許未在境內上市的進口、出口轉內銷的口罩銷售，但必需由具有藥品、醫療器械批發資格的企業負責採購分銷，並需提供進口商資格、適用標準及產品檢驗報告，以確保口罩來源正規。