武漢肺炎：專家建議乘火車隔位坐　上班減開會

國家衞健委周日（2日）舉行例行記者會，疾控局副局長王斌表示，除加強對公用設施例如候車室、廁所的消毒外，建議市民乘坐火車、飛機時，盡可能隔位而坐，或者分散而坐。國家衞健委發言人、宣傳司副司長米鋒稱來自全國10省市的1200名重症專科醫生和護士將到達武漢，投入武漢肺炎的重症患者救治工作。

王斌表示，在高鐵、地鐵、飛機等公共交通工具上，由於環境相對比較封閉，應適當增加空調換風的功率，同時還要增加換氣的次數。巴士和長途車盡可能採用自然通風，如在天氣比較冷的地方開冷氣，應增加清洗消毒次數。出租車則每日載客之前要做好消毒。

有報道指一家公司30人開會後，11人確診感染。中國疾控中心消毒學首席專家張流波指出，辦公場所的病毒傳播風險高，盡量減少集體的面對面討論，減少聚餐，上班要戴口罩。公司應在員工進入辦公大樓前量體溫，以便及時防範。

張流波又指，消毒要有針對性，例如升降機按鈕、門柄、水龍頭及公用電話，因接觸機會較多應重點消毒，中央冷氣系統也要消毒。由於疫情升溫令大家緊張，可能有地方存在過度消毒，對聽說有人向汽車的輪胎噴消毒劑，張流波強調這是沒有意義。