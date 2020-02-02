專門探測核爆　美偵察機經南海赴台海

美軍一架專門探測核爆的偵察機，周日（2月2日）飛入南海後「北上」並飛往台灣海峽。這是美軍短短3天內第2次在中國空域執行任務，勢令兩國軍事關係緊張。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周日表示，一架呼叫代號SPOOF29的WC135W「不死鳳凰」偵察機，由日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛，前往南海執行任務。惟根據該帳戶提供的飛行路線圖，該架WC135W經台灣與菲律賓之間的巴士海峽，由東面飛進南海空域後，突然改為「北上」前往台海南面，之後去向不明。

WC135W是美軍特別用途的偵察機，主要任務是根據從大氣收集的樣本來探測核爆，因此又稱為「天氣鳥」或「嗅探者」。它近年多為活躍在朝鮮半島空域，監控北韓的核計劃，早年亦收集印度及巴基斯坦的核試信息，但在中國空域則屬「稀客」。

今次WC135W的任務性質未明，而美軍一架呼叫代號為MOOSE01的B52H戰略轟炸機，上周五（1月31日）由關島安德森空軍基地出發，飛向西北方前往東海巡航，期間進入中國的防空識別區及台北飛航情報區，之後折返飛回安德森空軍基地。