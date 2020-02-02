武漢肺炎：患者多次檢測才確診　專家指病毒量太少難發現

天津全市截至周日（2日）累計確診45名肺炎患者，其中第16名、28名患者在接受核酸檢測時均呈陰性（未驗出新型冠狀病毒），多次檢測後卻得出相反的結果。此外，廣東珠海、浙江杭州等地都有類似病例，有患者甚至發病6天後才確診。但專家指當結果呈陰性時，患者不會傳染他人。

天津疾控中心病前生物檢測室主任蘇旭透露，第16名患者78歲老翁陳某，他上月21日發燒，兩次到天津市第四中心醫院就診，核酸檢測均為陰性，採取居家隔離措施。到同月26日，他再次前往接受檢測，結果轉為陽性，且被專家組確認為重症病例。

第28名患者是鐵路員工，與單位內多名確診患者有密切接觸，他上月19日發燒，25日到天津市第四中心醫院就診，兩次核酸檢測陰性，予以居家隔離。同月27日他再次發燒，核酸檢測亦為陰性，直到30日第4次檢測時才轉為陽性，屬於普通型病例。

對於少數患者由陰轉陽的問題，北京市朝陽醫院醫生曹志新解釋，在武漢肺炎的診斷中，呼吸道分泌物的排毒量是重要指標，如果持續檢測都是陰性，可能​​是該患者每次呼吸道排毒的量太少，所以不易發現。他認為國家衞健委診療指南「兩次陰性就能排除」的標準仍然適用，因為在資源有限的情況下，必需用最小代價檢測所有疑似的病例。

蘇旭則認為，如果市民符合疑似病例標準，即使是檢測為陰性，臨床醫生也不能直接排除。只要臨床提出需求，疾控部門一定會配合進行檢測。

另外，有英國網站取得稱聲是一名甘肅蘭州女患者的肺部X光片，指她肺部兩側角落有如磨砂玻璃般的陰影。醫生指陰影顯示患者肺部受感染，且出現積水。