陳一新︰掃黑除惡須用大數據　嚴打黑客電騙等罪行

中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新在上周六（2月1日）出版的中共黨刊《求是》雜誌刊文，提及「五治（政治引領、法治保障、德治教化、自治強基、智治支撐）」是推進國家治理現代化的基本方式；又認為掃黑除惡得人心，能為推進國家治理現代化創造良好環境。

陳一新認為，開展掃黑除惡專項鬥爭得到人民支持，依法依紀懲處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」，可加強社會治安綜合治理，同時優化政治生態和社會生態。他又指，掃黑除惡須用好「大數據」這個「顯微鏡、透視鏡、望遠鏡」，全國掃黑辦開通「12337」智能化舉報平台，能更有效分析舉報線索，跟蹤案件辦理，監測黑惡犯罪動向；同時當局要嚴厲打擊黑客、電訊詐騙等犯罪行為，規範互聯網企業和機構對個人訊息的採集使用，依法保護個人信息數據安全和公民隱私。

另陳一新指出，「政治引領」在國家治理中有先導性、決定性、根本性作用，必須落實到各領域之中，而「法治」是保障黨和國家事業發展的制度，「德治」則是內在的法律，堅持依法治國和以德治國，可提高全民族道德素質。同時，「自治」是為體現人民當家作主，而要達到「智慧治理」，先進安全的智能化基礎設施是必要條件。