美軍機艦頻闖陸海空域　今年首月至少5次

踏入2020年，大陸與美國軍事關係持續緊張。除了美軍核爆探測機WC135W周日（2月2日）飛進南海空域，美軍單是今年首年已至少5次派軍艦或軍機分別前往東海、南海以及台海執行任務。

今年1月5日， 追蹤美國軍機動向的社交網Twitter帳戶Aircraft Spots，發現2架B52H戰略轟炸機當天從西太平洋美國屬地關島的安德森空軍基地出發，飛入南海空域。

隨後在台灣大選後不足一周，隸屬美國海軍第七艦隊的提康德羅加級導彈巡洋艦夏洛號，從南向北航經台灣海峽，今年美國軍艦首次穿越台海。美方聲稱行動符合國際法。

今年1月25日年初一，美軍近岸戰鬥艦蒙哥馬利號駛近南沙群島執行「航行自由行動」，期間遭解放軍軍艦驅離。3日後，該艦再與另一艘岸戰鬥艦吉福茲號組成編隊再於南海演練。解放軍南部戰區發言人其後批評，美方行動是赤裸裸的霸權行徑。

而在上周五（1月31日），Aircraft Spots再發現美軍一架B52H戰略轟炸機由關島安德森空軍基地出發，飛向西北方前往東海巡航，期間進入中國的防空識別區及台北飛航情報區，之後折返。