武漢肺炎︰恐慌情緒蔓延全國　專家籲樂觀應對疫情

武漢肺炎疫情持續蔓延，除了病毒持續擴散外，確診人數急升加上網絡各種流言，導致恐慌情緒亦蔓延全國。中科院官方科普平台「科學大院」周日（2日）刊發心理專家文章，分析疫情如何影響民眾心理，並提醒公眾如何應對，以「心藥」醫」心病」。

心理專家指出，每當有重大事件發生，一些新奇且具不確定性的訊息出現時，很容易吸引到市民注意；這種訊息具危險性，民眾對這種「未知」和「不確定」產生的失控感，會使人感到恐慌和焦慮，並可能對引起不確定性的事物產生憤怒和指摘。此次疫情中，市民對於新型病毒所知甚少，加上疫情嚴重，容易讓市民產生失控感、焦慮和恐懼，這種情緒又會因對訊息誤解（如對隔離、封城的誤解）而加劇。

心理學家通常把這種特殊焦慮稱作「感染焦慮」，不但讓人感到難放鬆，把注意力全部放在疫情信息上，且已有研究證實，過度焦慮和恐懼情緒會引起身體的各種不適，導致免疫力下降。另當市民長時間專注於這種不良情緒，便會產生並接受消極的心理暗示，就會產生疑病心理，略有有輕微感冒和其他身體不適，便懷疑自己感染了新冠病毒。

此外，當疫情愈發嚴重，造成更大消極影響時，市民便會對引起疫情的人、事、物表現出更強的厭惡和憤怒，這是「認知失調」的表現。在產生厭惡和憤怒過程中，人們也可能會傷及「無辜」，可能產生對於某些特定群體的「公眾污名」，導致對武漢人、湖北來往者產生恐懼、躲避、排斥甚至是攻擊行為。

專家指出心病還須心藥醫，公眾應科學認識新型冠狀病毒，了解關於病毒準確可靠的知識，緩解過度焦慮和恐慌；同時採取預防措施，做好個人防護、避免感染，並且樂觀應對疫情，不必刻意否認自己的負面情緒，也不要太過於關注疫情訊息，當發現自己的心理狀態無法調節時，應尋求專業的心理援助。另外，市民應充實假期生活，把注意力轉向有意義的事件上。