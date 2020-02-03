武漢肺炎：至死未確診不算病例　內媒憂官方數字不能反映疫情

湖北武漢肺炎肆虐，作為重災區的武漢市，醫療設施、床位嚴重不足，不少患病市民，只能在家隔離，但他們了解，只有住入醫院才有一線生機。內媒周日（2日）報道，武漢市疫情恐怕遠比官方公布的嚴重。一名武漢市接診發燒病人的定點醫院主任醫生表示，醫院接診的80名發燒的肺部感染者中，醫院只能收治5人；另一名武漢肺炎定點醫院的醫生表示，有疑似病例還沒確診便去世，醫院只能算作「肺部感染死亡」不會被計算成確診死亡人數。

內媒採訪10餘名患者家屬和多名前線醫護，發現武漢肺炎疫情並不樂觀。一名抗疫前線醫生表示，目前新型冠狀病毒肺炎沒有特效藥，對中度、輕度患者而言，門診與住院治療方式不會差太多；但對於重症患者來説，一直在家隔離，病人沒有醫療設備身體將無法支撐，入院將是唯一的救命稻草。

武漢定點醫院醫生表示，他所在的醫院收治了600名重症病人，但無一確診，僅因沒有病毒核酸試紙，該醫生疑惑「我們也搞不懂為甚麼會缺（試紙）」。而那些沒有確診的死亡病人只能以「普通肺炎死亡」處理，意味目前官方通報的確診、死亡數字，並不能完全反映疫情的全貌。有前線醫生更表示，醫院的死亡率遠高於出院率，即便是官方認為的治愈出院病例，也不能算真正的治愈，仍需長期觀察。

其中一名患者的家屬劉梅向內媒表示，她的婆婆上月21日出現武漢肺炎病徵，前往武漢市第四醫院檢查，結果為肺部高度感染，但由於醫院床位不足，劉女帶婆婆輾轉多間醫院都未有醫院肯收，最終只能帶婆婆回家隔離直至病危送院。婆婆被送上救護車後，家人就再沒見過她；最終劉梅一家收到一張火化單，指婆婆已經病亡，死因為普通病毒性肺炎，並未納入新冠肺炎的確診死亡數字中。