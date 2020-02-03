武漢肺炎：美國政府正式「封關」　華外交部轟反應過激

為防止武漢肺炎在國內蔓延，美國政府於美東時間周日（2日）下午5時（香港時間周一早上6時）起，禁止過去14日內到訪中國的外國人入境。國土安全部警告飛機乘客，一旦途中發現有人在過去14天內曾到訪中國，或會中途改變航班航線。

署理國土安全部部長沃爾夫（Chad Wolf）表示，武漢肺炎對美國公眾的整體風險仍然很低，但分隔最近曾往中國的旅客至為重要，現在採取謹慎措施可減輕公共衞生官員篩查入境旅客的壓力。他另提到，明白有關措施將增加旅客額外壓力，以及延長旅行時間，但有必要控制病毒不再擴散及保護美國人民。

除外國人外，新措施亦規定過去14天內曾在中國停留的美國公民，將被轉往8個指定機場接受檢疫才可入境。

對此，中國外交部發言人華春瑩表示，疫情發生以來，中國政府採取了最全面、最嚴格的防控舉措，很多舉措遠超出《國際衞生條例》要求，世衞亦對中國控制疫情爆發的能力有信心；惟美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，是反應過激、過度；中方希望有關國家理性、冷靜、科學判斷和應對，中方願繼續與國際社會加強合作防疫。