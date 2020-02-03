武漢肺炎：多部門聯合清查野味交易　追溯源頭

為防止武漢肺炎進一步擴散，國內多個部門嚴令禁止野生動物的交易。湖北省市場監管局周一（3日）通報，省內各地的市場監管、農業農村、林業主管部門將成立聯合清查專班，依法追溯市面和網絡上出售的野生動物肉製品、活體的源頭。並向違反禁令及非法經營者，各部門應依法予以處理，並向構成犯罪者追究刑事責任。

通報要求，各部門要在當地黨委及政府的統一領導下，抽調人員成立專班，對轄區所有農貿市場、凍庫企業、超市及倉儲店、餐飲單位、電子商務經營者等經營場所進行現場清查，實地查看是否有庫存的野生動物肉製品和活體。

對於發現的野生動物庫存，各部門須匯報總數量、摸清底數，重點檢查經營者是否持有《狩獵證》、《馴養繁殖許可證》、《經營利用許可證》、《動物檢疫合格證明》、經營利用管理專用標識、進出口來源證明，以及營業執照與許可證範圍是否一致等。

山西省政府同日下發通知，決定從即日起到全國肺炎疫情解除為止，對全省所有的野生動物人工繁育場所實施封閉管理。期間，各繁育經營場所須建立隔離帳目，記錄場內動物的情況、每日向有關部門匯報、嚴格消毒，以及對異常死亡的動物進行無害化處理。