武漢肺炎：全國旅遊業停頓　日損失178億人民幣

武漢肺炎在國內持續擴散，除了重災區湖北外，多個省區市已實施人流管制，中央也下令暫停全國旅行團業務。旅遊業組織按去年中國旅遊業收入6.5萬億元（人民幣，下同，約7.35萬億港元）估算，每停滯1天，旅遊業界就損失178億元（約201億港元）。

官方報道，各大旅遊平台早前推算，今年春節長假出遊人數約4.5億，但疫情失控後，各平台和旅行社收到的退款申請都暴增10倍以上，整個行業頓時「休克」。民眾報團意欲減低，也令未來2至3個月間，旅行社會陷入零收入狀態，但各項營運成本卻沒減多少。

旅行社最大的營運成本來自人工，旅遊企業屬勞動密集型企業，導遊、司機、銷售顧問、客服等全都要用人。而人力資源和社會保障部上月已下發建議，企業因受疫情影響導致經營困難，可與員工協商調整薪酬、縮短工時，但盡量不裁員或者少裁員。

另一項支出壓力來自房租——雖然在線旅遊平台興起多年，但旅遊企業大都有線下門店。有旅遊平台透露，他們在全球200多個營業網點需持續運營，但訂單不足以平衡開支。

中國民營經濟研究會理事許澤瑋指出，本次疫情對許多中小型旅行社可以說遭受毀滅性打擊，他建議政府推出臨時性的保障措施，包括首季度租金補貼、稅收減免和扶持政策，減少出租行業、物流行業的收費，通過幫助降成本的方式來改善經營環境。