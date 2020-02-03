武漢肺炎：鄂州限制居民出行　每戶隔日外出採購物資

繼湖北省黃岡市後，同省鄂州市於周一（3日）宣布，周二（4日）凌晨零時起，在主城區實行居民出行管控措施，每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人除生病就醫、參與疫情防控工作，以及在超市及藥店工作外，不得外出。外出人士必須戴口罩，管制解除時間另行通知。

鄂州市疾情防控指揮部宣布，在主城區及葛店開發區管制居民出行。所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，協助勸導居民少出門、少上街及不聚集。公安機關要依法打擊拒不服從、不聽勸阻、聚眾鬧事者。如黨員幹部、公職人員不服從管理，帶頭或參與聚眾鬧事，紀檢監察機關將嚴肅問責。

此外，駐社區聯繫的黨員幹部要切實履行責任，督促指導社區及小區工作人員做好居民外出管控工作，辦事不力者將問責。物業管理單位要加強人員車輛進出管理，嚴格執行出入登記制度。鄂城區、各街道辦事處等部門要加強宣傳，引導群眾自覺居家，切斷病毒傳播途徑。

另一邊廂，湖北咸寧市疾情防控指揮部發出通知，周一下午3時起中心城區實行交通管制，除醫務人員、疫情防控公務人員駕乘車輛；救護消防車輛；公務用車，以及統一徵調的出租車等可繼續行駛，其餘車輛不得行駛。