武漢肺炎：發改委協調糧食供應　擬投放1萬噸冷藏豬肉

因應武漢肺炎疫情，國務院新聞辦公室周一（3日）舉行跨部門記者會。國家發改委副主任連維良表示，為解決武漢及湖北的生活物資不足問題，中央已成立由多部門組成的生活物資保障組，增加新鮮蔬菜供應，協調中糧集團、中儲糧集團及中鹽集團等，增加米面油肉鹽供應，並安排向武漢投放1萬噸中央冷藏豬肉儲備。

連維良指，中央已建立快速聯動工作機制，第一步是增加供給，協調山東、江蘇、安徽、湖南及廣西等蔬菜產地，向湖北增加新鮮蔬菜供應，並協調重點速凍食品生產企業增加供應。第二步是推動有序復工復產，讓能源供應、交通物流、醫用物資及生活必需品，以及其他涉及國計民生的企業盡快復工復產。中央將助企業解決用工、能源供應、融資、產業鏈配套等方面難題。

為了保障各類物資順利進入湖北，交通運輸部利用5個物流園區，建立進鄂物資道路運輸中轉服務站，讓運輸醫療物資、生活必需品優先通行，對相關車輛「不停車、不檢查、不收費」。

工信部總工程師田玉龍稱，目前全國口罩產量每日達2000多萬個，為全球最多，供應足夠。他指，工信部已向防護服等重點醫療物資企業，派駐30名司局級特派員協助協調解決原材料、物流運輸等問題，增加供應。病毒檢驗試劑上周六（1日）的日產量已經達到了77.3萬人份，是疑似患病者的40倍，已滿足基本要求。截至周二（2日），國內向湖北分別發送醫用防護衣和N95口罩約15萬件和13多萬個。