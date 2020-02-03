武漢肺炎：千名台客滯留意大利　華航僅派一架專機接載

意大利政府日前宣布，因境內首次出現武漢肺炎確診病例，暫停往來中國的航班，包括香港、澳門和台北。台媒周一（3日）報道，中華航空公司當日會派一架專機前往羅馬，接載滯留的台灣旅客返台。目前仍有約1000名台客滯留意大利，部分人求助無門，感到無助又害怕。

台灣的觀光局表示，目前有800名台灣旅行團團員身處意大利，加上散客，兩周內預計回台的旅客達1500人。華航原定一周有3班從台北飛羅馬的航班，分別於周一、周三及周五（5日及7日）出發，但目前只有周一航班如期出發，其他班次乘客恐無法改票上機。

有原定周三返台的旅客透露，華航以非可控原因為由取消航班，旅客可改訂其他地點的華航航班返台，但途中的機票或交通費用由旅客自付，而且不保證可在第三地順利登機。有年長旅客表示，趁新年到意大利探親，因不懂英文選乘華航，現在要前往荷蘭、德國或奧地利再轉機回台，令她感到無助又害怕。

意大利民航部門周日（2日）宣布，接載滯留旅客的客機不在禁飛之列，航空公司可提出申請豁免。有旅遊業界人士分析指，華航只派出一架客機，可能是考慮成本，若再加派航班，可能期待台灣政府分擔部分費用。