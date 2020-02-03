沙特取代俄羅斯　去年成中國最大原油供應國

中國自2017年起取代美國成為全球最大石油進口國，也成為全球原油出口國競爭的目標。2016年開始，俄羅斯一直是中國第一大原油供應國。但根據中國海關總署上周五（1月31日）公布的數據，俄羅斯的一哥地位已被沙特阿拉伯取代。

數據顯示，2019年中國進口沙特阿拉伯原油8332萬噸，同比增長47%。至於連續3年成為中國最大原油進口國的俄羅斯，去年對中國出口原油未能保持雙位數增長的強勢，全口出口為7766萬噸，同比增長8.6%，屈居於沙特之後。

業界表示，去年中國進口沙特原油激增，主要因為恒力石化和浙江石化兩大煉油化工項目落成投產。該兩個項目均有沙特石油公司參與投資，項目鎖定供油份額。去年單是該兩項目便分別累計獲批進口原油配額1680萬噸和750萬噸，預料未來這兩大項目的原油進口量還會繼續增加。

此外，中國去年從巴西進口的原油4016萬噸，同比增加27%，增幅僅次於沙特。這也使巴西成為中國第五大原油供應國。反觀中國去年進口伊朗和美國原油量的大幅下降，主要是美國對伊朗原油出口實施制裁，加中美爆發貿易戰，令中國進口美國原油而加徵額外關稅。

但有報道分析，今年中國進口美國原油量可能出現大幅增長，原因是今年1月中美簽訂了首階段經貿協議，中國承諾在未來兩年向美國購買至少價值524億美元（約4087億港元）的能源產品。如此一來，中國料減少購買其他國家的產品，從而引全球原油市場大洗牌。