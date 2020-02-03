武漢肺炎：44華客擬經新加坡返國　臨登機被拒載

武漢肺炎疫情造成全球恐慌，包括新加坡在內，多個國家先後宣布限制中國公民及到過中國的遊客過境。內媒報道，44名中國遊客周一（3日）準備從新西蘭奧克蘭返程，擬乘搭新加坡航空公司編號SQ282的航班，經新加坡返國，結果遭拒載。部分遊客不滿航空公司沒有補償，一度鼓譟。經大使館協調，新加坡航空已承諾為他們改簽航班。

遊客李女士表示，周日（2日）中午曾向職員再三確認，對方稱她們已離開中國超過14天，按規定可以登機。未料她們當晚10時到機場辦理登機手續時，職員竟拿出告示，稱所有持中國護照者，均不能乘坐該公司航班從新加坡轉機到中國。

她指航空公司單方面取消服務，卻沒有提出任何補償，與她同行的人最年長的70多歲，年幼的只有6歲，所有人一時間無家可歸。部分人留下與職員理論，後者卻報警處理。直到中國駐當地大使館介入，職員才安排酒店及改簽機票。

事件在內地網上引起討論，有人批評航空公司不負責任，但更多認為目前是特殊情況，這樣的處理亦無可厚非，「這也是新聞嗎？就是國内，許多地方也不准湖北牌照的車子入境啊」、「要不可以等待國家包機接你們」。