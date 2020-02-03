武漢肺炎：擬再徵兩批定點醫院　增2183床位

湖北武漢因應新型肺炎疫情，興建火神山醫院及雷神山醫院安置治療患者，但該市病床仍處於緊張狀態。市衞生健康委員會周日（2日）發通告稱，為緩解病床緊張現狀及加強疫情防控，擬再徵用兩批醫療機構，共新增2183張床位，作為疑似及確診患者的定點醫院。

通告指出，徵用的第4批定點醫院，包括該市第八醫院在內的17間醫療機構，專門收治從前3批定點醫院轉出的首次檢測結果為陰性的疑似病例，總床位數747張；第5批定點醫院，包括中國人民解放軍中部戰區總醫院在內的10間醫療機構，其中2間醫院將同時收治首次檢測結果為陰性的疑似病例，總床位數1436張。

武漢市此前已分3批徵用24間綜合醫院，臨時改造成收治發燒病人的定點醫院，其中第1、2批的定點醫院提供床位4000餘張，目前基本飽和；第3批定點醫院提供床位6000張，自上周一（1月27日）起陸續投入使用。

據新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作例行新聞發布會透露，截至周日晚8時，共有68隊醫療隊、8310名醫療隊員抵達湖北省參與醫療救治，其中57隊醫療隊、6775名醫療隊員分配至武漢市27間定點醫療機構，11隊醫療隊、1535名醫療隊員則分別被派至其餘10個市的醫療機構。