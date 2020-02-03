武漢肺炎：馬國華人向中國領館捐口罩 被當可疑品引爆

馬來西亞檳城中國總領事館門外，上周五（1月31日）驚現3箱可疑物品。警方接報後大為緊張，封鎖現場及出動拆彈機械人引爆。隨着轟隆一聲巨響，多個白色的N95口罩從紙箱飛出。社交網片段顯示，7名華裔人士事前曾在總領事館門外出現，展示「武漢挺住」、「中國加油」等標語，相信口罩是他們留下捐贈，中國總領事館暫未回應事件。

事發於上周五下午3時20分左右，檳城消防部門接獲中國總領事館報案，指門外出現多個可疑箱子。由於送箱人沒有留下身份，加上沒有要求總領事館寄送，警方遂封鎖現場調查，把記者疏散到遠處，並派出身穿防爆衣的拆彈專家及拆彈機械人到場，現場亦有救護車戒備。

但拆彈專家及拆彈機械人經3個多小時，仍無法辨認箱中物品，於是決定在下午6時左右引爆可疑物品。現場傳出一聲巨響，數十個口罩狀物體從紙箱飛出，炸飛至2米多高。警方證實，箱子中的物品只是口罩，事件虛驚一場。

事後，社交網流傳片段顯示，多名華裔人士於當日下午2時半左右，分別乘坐2輛車抵達總領事館，並把箱子放在門外。他們在場展示「馬來西亞華僑誠心祈願同胞們早日康復」等標語。他們事後向警方透露，捐贈口罩是希望幫助中國抗擊武漢肺炎疫情。

事件掀起中國網民討論，有人對口罩被爆破感到心痛，提議匿名捐贈人士要在包裝上注明是口罩。有網民指出，可疑箱子是由高壓水槍引爆，所以口罩應該可以重用。