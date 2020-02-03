罷免韓國瑜聯署5日破11萬　台傳媒人促自行請辭

針對台灣高雄市長韓國瑜的罷免聯署進入第二階段，發起行動的團體「Wecare高雄」周一（3日）表示，他們5日內已收到逾11萬份聯署，達投票門檻的三分一，爭取盡快達成30萬份的目標。有資深傳媒人呼籲，若本階段的聯署集齊，韓國瑜應順應民意辭職。

罷韓發起人之一的陳冠榮批評，市政府與議會團隊在處理罷免案時嚴重不中立，對聯署書的格式錙銖必較，對市民帶來麻煩，有人甚至重複寫了20次才符合標準。義工在市內擺攤時，也多次遭受韓粉謾罵，甚至受到生命威脅，面對很大的壓力。

對於有說法指罷韓是民進黨在背後推動、團體派口罩換取選民簽名，另一名發起人尹立批評國民黨故意抹黑，他指罷韓不是哪個黨的聲音，而是所有高雄市公民的聲音。他們從來沒有在總部派發口罩，至於支持罷韓的民眾自己派口罩，並沒有甚麼不對。

傳媒人李艷秋指出，高雄市是總統大選中全台投票率最高，同時是韓國瑜得票第3低的城市，他在全市38個行政區中只勝出3個，不但把市長贏的15萬票還回來，還倒輸了34萬票。她認為，如果第二階段的聯署都輕鬆達標，韓甚至應該思考自行請辭。

另有台媒引述消息指，韓營人士正評估請辭對於韓國瑜未來的幫助，如果請辭能激起韓粉同仇敵愾，或換取泛藍支持者的同情，確實不排除有此可能。