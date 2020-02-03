武漢肺炎：衞健委撰指導原則　向公眾提供心理諮詢

國家衞健委周一（3日）下午就武漢肺炎疫情召開記者會，疾控局副局長王斌表示，為減輕公眾對疫情感到的心理困惑和不適，組織專家編寫疫情緊急心理問題干預的指導原則，對出現心理不適的民眾提供疏導和應對等諮詢服務。

北京迴龍觀醫院黨委書記楊甫德解釋，民眾在面對疫情時存一定心理壓力，出現反應過激的過程，得悉患病、懷疑患病或接觸患者時容易出現恐慌，最終變得無能為力且否認患病，導致持續心理緊張。王斌表示，當局已要求各省協調心理熱線有關部門，在教育、民政、社會組織等方面提供規範化的心理援助服務。

中科院心理所副所長陳雪峰表示，因疫情需要市民需長時間而逗留家中，或會出現情緒煩躁，頻繁看手機，作息紊亂等情況。疫情導致民眾的衞生、工作、出行等生活習慣改變而不適，建議公眾調整生活，制訂計劃安排一天的生活內容。

就抗疫新藥進展方面，國家衞健委回應指藥物目前開展臨床試驗，正收集臨床的訊息數據。多家醫療機構亦正就瑞德西韋（Remdesivir）的藥物開展臨床試驗，來研究藥物的安全性和有效性。中央及地方政府會下發資金，讓前線防疫人員可獲發臨時工作補助，如因為履行職責而感染應認定為工傷，依法享有工傷保險的待遇。另發改委提供3億元人民幣（約3.9億港元），資助湖北及武漢市新建醫院及購置醫療設備。