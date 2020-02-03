武漢肺炎：杭州倡適量飲酒防疫　網民指無效兼傷身

因應武漢肺炎疫情肆虐，全國多個省區市先後發布防疫建議。《杭州日報》周一（3日）刊出杭州市防控指揮部的10條防疫建議，當中提到可適量飲酒，引起網民熱烈討論，有人笑稱下一步可能要搶酒了。但有人認為，喝酒容易灼傷咽喉，更容易感染。

10條建議主要內容包括提醒市民保持良好個人衞生習慣，減少前往人流密集場所，外出盡量戴上口罩；咳嗽或打噴嚏用紙巾捂住口鼻，勤洗手。市民亦要加強鍛煉身體，保持作息時間規律，充足睡眠，盡量不吃生冷食品，不吃野生動物，並適當補充維他命C等。一旦發現發燒、咳嗽、打噴嚏等症狀，市民應盡快就醫。

對於適量飲酒防疫的建議，網民意見兩極，有人指「喝醉了就不會到處跑了」，又有人指官方鼓勵喝酒，是避免太多人出門。但有網民質疑，增強抵抗力才能防疫，喝酒反而會傷身。

河北省新型冠狀病毒感染肺炎救治專家組組長閻錫新曾稱，酒精可殺死新型冠狀病毒，但人飲酒以後，酒精是經過胃腸進入血流當中，並經肝臟代謝排除。而新型冠狀病毒感染是病毒進入呼吸道，引起氣道和肺的病變，所以不存在喝酒來預防或者治療新型冠狀病毒感染的可能性。