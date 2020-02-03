武漢肺炎：醫院出現聚集性病例　市政府推19項防疫措施

湖北武漢肺炎疫情持續，北京市政府周一（3日）出台19項防控措施，當中包括優化防疫物資的審批流程、加大防控資金支持力度、支援企業經營、加強防疫藥物研發、加強城市運行管理。

通報指出，加快審批新落地生產防疫物資的項目，設立一站式、48小時辦結的審批綠色通道；設立進口防疫物資快速通關窗口；建立採購綠色通道，防疫所用的貨物可不執行政府採購法規定的方式和程序。

市政府將建立防疫資金池，用於全市醫藥儲備、醫療機構開展防疫所需物資；加強醫療費用保障，對直接接觸疑似或確診病例的醫護人員給予每人每天300元（人民幣，下同，約320港元）補貼，對參與防疫的其他醫護人員和工作者給予每人每天200元（約210港元）補貼。

另外，市政府將出台加強新冠病毒感染的肺炎科技攻關促進醫藥健康創新發展的相關政策，支持醫療機構開展針對新冠病毒感染的肺炎預防、診斷與治療創新品種臨床研究，推動創新醫療器械、創新藥盡快進入臨床應用，支持醫藥類企業加快抗病毒藥物、檢測試劑研發。

與此同時，支持生產防疫物資的企業實施技術改造以提高產能，確保防疫物資產量；為受疫情影響經營的企業，做好續貸服務。措施指出，對返京人員實施14日隔離觀察，並加強市民的生活必需品供應。

此外，北京市周一舉行新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會，西城區副區長繆劍虹指出，復興醫院心內科重症監護室出現聚集性病例，確診9宗，其中醫護人員5宗，住院患者4宗，以輕症為主，患者已轉到定點醫院。初步調查，病例與個別醫務人員受感染有關，具體原因正調查中，相關密切接觸者正接受集中觀察。專家認為總體可控。目前，全市共報告41宗聚集性病例，涉124人，佔確診病例50%以上。