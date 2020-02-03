武漢肺炎：寧波公布3聚集病例　一次聚會25人感染

武漢肺炎疫情持續加劇，專家多次呼籲民眾勿參與聚會，避免發生聚集性傳播。浙江寧波市政府周一（2月3日）召開新聞發布會，通報3個聚集案例，其中一次聚會有25人受感染。

案例指出，患者胡某，無湖北以及湖北武漢旅居史，她於上月17日晚上參加海曙區一間美容養生會所老板組織的聚餐，有武漢人參與。兩日後，她乘坐旅遊巴從海曙區往返寧波一間寺院參加一間旅行社組織的祈福活動時，自感畏寒、發熱，未及時就診。惟其丈夫、女兒隨後發病被確診患上武漢肺炎，她本人亦隨即被確診。

而當日同車一起參加祈福活動的人員中，有14人先後發病並確診。截止周日（2月2日）晚上12時，參加該次祈福活動的人員和部分病例的密切接觸者中，已有25人確診。

鄞州區上月22日亦報告一個聚集案例，3宗病例為同一公司員工，首宗發病患者陳某，於上月12至14日在杭州參加一個企業會議，與會代表中有武漢人，陳某於上月17日發病，5日後確診為武漢肺炎。他的同事柴某於上月17日晚與陳某聚餐，3日後發病，翌日確診。

與陳某一同參加會議的王某則於上月19日發病，3日後確診。王的丈夫則上周五（1月31日）被確診，為無症狀感染者。該杭州會議共有30人參會，省內共計有11人被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎。

此外，寧海縣報告一個家庭聚集性案例，4宗例病例為一家人，先後在上周四（1月30日）、上周五診斷為武漢肺炎。該4人和新疆來的朋友劉某在上月18日聚餐，而劉某到達寧波前曾在新疆接待過武漢客人，劉上月17日已經出現症狀，至上月28日在深圳被確診。