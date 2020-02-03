武漢肺炎：省高院打擊涉防疫犯罪　最高可判死刑

湖北武漢爆發新型冠狀病毒，黑龍江省高級人民法院周一（3日）印發《關於嚴厲打擊涉疫情防控相關刑事犯罪的緊急通知》，嚴懲涉及疫情防控的多項犯罪，其中規定故意傳播新冠病毒病原體，危害公共安全者，可依「以危險方法危害公共安全罪」，判處死刑。

條例規定，利用疫情傳播、製造謠言，煽動分裂國家、破壞國家統一，或煽動顛覆國家政權、推翻社會主義的，最高可被判刑15年。拒絕接受檢疫、強制隔離或治療的，過失造成病毒傳播，情節嚴重者，最高判刑7年。未經批准擅自設卡攔截、斷路阻斷交通等行為，最高判死刑。

公共秩序方面，以暴力、威脅方法阻礙國家機關工作人員、紅十字會工作人員履行防疫、檢疫、強制隔離、隔離治療等措施的，可依「妨害公務罪」，最高判刑3年。編造與疫情有關的虛假、恐怖信息，或者明知是編造的此類虛假、恐怖信息而故意傳播，嚴重擾亂社會秩序的，最高判刑15年。

在疫情期間，哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序，違法所得金額較大或者有其他嚴重情節的，可依「非法經營罪」，最高判刑15年。利用廣告發布違反國家規定，假借預防、控制疫情的名義，對所推銷的商品或者服務作虛假宣傳，致使多人上當受騙，最高可判刑2年。

未取得醫師執業資格非法行醫，造成已被感染病人、病原攜帶者、疑似病人貽誤診治或者造成交叉感染等嚴重情節的，最高判刑15年。生產、銷售偽劣或假冒商品的，可依「生產、銷售偽劣產品罪」、「生產、銷售假藥罪」、「生產、銷售劣藥罪」，最高判死刑。

疫情期間，官員貪污、侵佔用於預防、控制疫情的款物或者挪用歸個人使用，構成犯罪的，可依「貪污罪」、「職務侵占罪」、「挪用公款罪」、「挪用資金罪」，最高判刑死刑。官員若有瀆職、失職，最高可被判刑10年。利用已被感染、疑似病人或親密接觸者被隔離期間，入戶盜竊公私財物的，最高判無期徒刑。

此外，違反傳染病防治法等國家有關規定，向土地、水體、大氣排放、傾倒或者處置含傳染病病原體的廢物、有毒物質或者其他危險廢物，造成新冠病毒傳播等重大環境污染事故，致使公私財產遭受重大損失或者人身傷亡的嚴重後果的，最高判刑7年。