武漢肺炎：防疫指揮部發紅頭文件　所有患者必須吃中藥

武漢肺炎肆虐，但目前仍未有特效藥進行有效的醫治。武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組周日（2日）發表紅頭文件，要求前線醫護，加大中醫藥診治的力度；各收治武漢肺炎的定點醫院，需要在周一（3日）晚上12時之前，確保所有患者都有服用中藥；另貴州中醫藥管理局周日（2日）公開收集民間藥方，截至周一已收到986份藥方。

湖北省副省長楊雲彥在上周六（1日），便提到要中西醫結合。翌日發布的紅頭文件中，明確要求定點醫院按國家中醫藥管理局指示成立中醫藥防治專班，加強對中醫藥臨床使用實施；成立中醫藥治療專家組，對每位患者施治，做好記錄，並於每日下午5時，將前一日的紀錄上報市衛健委中醫藥管理局。

中國工程院院士張伯禮表示，就目前嘗試發現，中藥治療新型肺炎的中度病人、輕度病人，更容易痊癒，而對病情較重的病人，重要在穩定血氧飽和度、改善呼吸困難等症狀，亦有一定的輔助治療作用，而對已經康復的病人進行中藥治療，可避免一些後遺症。他認為治療武漢肺炎採用中西醫結合，是個好辦法。

另外，貴州省中醫藥管理局一公開徵集民族民間治療新冠肺炎的藥方、驗方以及工作技術。工作人員表示，為了相應中央政府關於篩選有效藥物、做好中西醫結合救治工作的要求，有很多民間醫師都想在抗擊新冠肺炎工作中貢獻能量，而收集到的民間藥方，已會盡快提交專家組檢驗。