武漢肺炎：多名患者隱瞞行程　與過百人接觸被立案追究

武漢肺炎疫情在內地擴散，多個地方政府下令具相關接觸史的市民居家隔離。青海警方近日通報，一名苟姓患者隱瞞武漢行程及病情，更多次主動與周邊人群密切接觸，最終遭危害公共安全罪立案調查；四川同樣有一類似事件，雅安一名69歲侯姓患者，隱瞞曾途經武漢，與百餘人密切接觸後被立案。官媒事後更發文評論斥責有關行為不可寬恕。

通報指，苟男和兒子長期在武漢工作，回鄉後出現發燒咳嗽等症狀；惟他刻意隱瞞，先欺騙上門調查的防疫人員，拒絕登記備案及居家隔離的要求，直至兩人先後被確診。警方表示，兩人嚴重違反傳染病防治法，干擾破壞疫情防控工作，目前已對兩人採取相關措施，並隔離收治。

另外，侯男則在上月18日由漢口乘高鐵途經成都回到天全縣，至同月27日因反覆咳嗽急促入院，最終在上周五（1月31日）確診。經查，侯男有意隱瞞由武漢返鄉的事實，且多次在外活動與過百人接觸；入院後，更多次隱瞞曾到武漢，導致30多名醫護人員在毫無防護的情況下與其接觸。市縣公安、衞生健康、監委等部門決定對侯男進行專項調查，依法嚴懲，同時調查縣政府是否有人員失職。

另在廣西玉林、江蘇徐州、江西贛州、廣東汕頭等地，有7名確診患者均有類似瞞報、謊報、不配合防疫人員的情況。眾人被查出後，均被當地公安立案調查。對此，官媒發表文章批評，指不論出於何種原因，上述隱瞞均是不可寬恕，亦是於法不容，開誠公布才是對自己負責，呼籲患者們不要做損人不利己的事。