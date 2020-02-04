男子殺人未遂自焚亡　誤傳衣服噴酒精抽煙被燒死

網傳有人在衣服噴酒精消毒致起火事件，警方證實是殺人未遂男子在車上自焚。

武漢肺炎疫情肆虐全國，民眾均提高衞生意識。網傳天津一名男子近日在衣服上噴酒精消毒後，開車期間抽煙引致汽車起火而燒死。天津警方周一（2月3日）澄清流言，指該男子因感情糾紛殺人未遂後，在車內燃點汽油自焚而死，事件中另有一對母女受傷。

天津市公安局網絡安全保衞總隊在官方微博闢謠稱，這是「一起（宗）刑事案件，卻被不了解真相的人以訛傳訛傳成意外事故」。事發於上周五（1月31日）下午，47歲張姓男子與一名49歲女子發生感情糾紛，當日駕車在紅橋區習藝所南街與青年路交界將女子及其母親撞倒，再強行拉該女子上車，然後用刀割傷她的頸和手腕。

張某其後駕車駛至南開區汾水道時，與停在路旁的車輛發生碰撞，女子趁機從車內逃脫並報警。張某之後開車逃到南開區咸陽路與汾水道附近，再與另一輛車迎面相撞。張某這時燃點攜帶在車上的汽油，造成大面積燒傷。警員接報後趕到現場處理，但張某經搶救無效死亡。至於事件中一對母女暫時無生命危險，亦無其他人受傷。

網傳畫面顯示，一輛車頭撞毀的私家車停在路旁起火並冒出濃煙，有人用滅火筒協助救火，有人倒臥在地，全身熏黑，衣物也被燒爛。網傳文字稱，車主向衣服噴酒精消毒後，因開車時抽煙而不慎燒死，該片段近日在網上大量轉載。