武漢肺炎：台灣採實名制購口罩　每人7日限買2個

武漢肺炎疫情蔓延至台灣，出現搶購口罩情況。台行政院長蘇貞昌周一（3日）宣布，周四（6日）起購買口罩採實名制，每人7天內限購2個口罩，每個口罩降價為5元新台幣（約1.3港元）。有網民稱蘇貞昌早前指口罩充足，現在卻採取限購令，質疑他把「牛皮吹破」。

蘇貞昌在會議討中宣布有關新措施，民眾需到全台6000多間健保特約藥局、使用健保卡插卡購買。為分散購買人潮，將以身份證最後一個號碼採取「單雙數分流」，單數可在周一、三、五購買，雙數則是周二、四、六購買，而周日兩者皆可購買。

蘇貞昌強調，口罩會每天加班生產，如不需要的人一直搶購、囤積及浪費口罩，生產再多的口罩都不夠用。行政院會要求地方政府的社會局與衞生局合作，把地方庫存口罩優先提供予獨居長者及殘疾人士。

有網民表示，蘇貞昌在疫情剛爆發時曾說過，台灣的口罩「一定夠」，惟現時變成必須限購，質疑其言論的可信性。有網民表示，「牛皮吹破沒關係，吹破還一直拗就不應該」、「煙粉（支持者）不敢面對蘇的無能啦」、「討論要就事論事啦，口罩真的朝令夕改」。