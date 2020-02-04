武漢肺炎：孝感確診破千　成全國第三大疫情重災區

湖北省是全國武漢肺炎疫情的重災區，孝感市截至周二（4日）凌晨12時，新增確診個案202宗，累計達到1120宗，成為繼湖北省會武漢市及鄰近黃岡市後，全國第三個確診患者數目破千的城市，更是全國第三大疫情重災區。孝感市宣布，發燒市民須主動申報，成功舉報人士可獲1000元人民幣（約1106港元）獎勵。

孝感市防控指揮部周一（3日）宣布，全市未到指定醫療機構就醫的發燒市民，必須主動撥打熱線報告，再由各縣、市、區政府統一安排就醫，未及時報告者，將依法追究法律責任。全市所有城鄉居民，包括外地人士，須接受各級政府的調查登記及檢測體溫。拒不合作者，由公安機關依法處罰，犯罪者將依法追究法律責任。

湖北省衞健委數據顯示，該省截至周二凌晨12時新增2345宗確診病例，其中武漢市新增1242宗，累計6384宗；黃岡市新增176例，累計1422例；孝感市新增202例，累計1120例，成為全省第三大疫情重災區。全省累計確診病例達13522宗，累計414人死亡。

此外，有黃岡版「小湯山」之稱的黃岡市傳染病醫院周一下午5時起，以一醫護對接一病人的方式，成功將該市的確診武漢肺炎患者轉至大別山區域醫療中心的病房。該醫療中心原定今年5月整體搬遷，市政府因疫情關係而徵用作為集中收治點，內有1000張病床及540多名醫護人員。