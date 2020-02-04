武漢肺炎：世衞拒列國際緊急事件　法媒質疑中國施壓

武漢肺炎疫情席捲全球，惟世界衞生組織（WHO）過遲將肺炎宣布構成「國際關注公共衞生緊急事件」，引人批評。法國《世界報》（Le Monde）日前報道，中國疑向世衞施壓，阻止將疫情列為國際緊急事件，報道更質疑世衞政治考量勝過科學論證。世衞暫未回應報道。

知情人士指，在上月22、23日的世衞會議中，世衞總幹事譚德塞邀請最受疫情影響的4個國家代表，分別是中國、泰國、南韓及日本，以觀察員身份參與世衞緊急委員會會議。中方代表似乎向委員會及主席施壓，反對將疫情列為國際緊急事件，且會中爭論激烈，導致正反雙方各佔一半

知情人士續指，中方並非將疫情的嚴重性輕描淡寫，反而證明已不再是第三世界國家，有能力獨自管理公共衞生危機，與當年沙士爆發時大相逕庭，中方有能力隔離病毒，排出基因序列，並在國際期刊發表。

報道稱，世衞一旦宣布武漢肺炎疫情是「國際關注公共衞生緊急事件」，將令人員、運輸及貨物受限制，中國及盟友亦不樂見，譚德塞希望找到與中國的妥協方案，因他當時希望訪華。