武漢肺炎：違規聚餐消遣　副鎮長防疫不力被免職

內地新型冠狀病毒感染肺炎疫情加劇，中央及地方政府呼籲市民盡量減少外出和聚會，以減少人與人接觸傳播病毒的機會。據四川省內江市衞健委消息，該市周一（3日）新增3宗確診個案，包括當地一名當地副鎮長，消息指其違規與人聚會，防制疫情不力，被免去職務。

內江市衞健委稱，36歲的鄭長清，現居於內江市市中區文英街，他是市中區下轄白馬鎮的副鎮長。上月25日、26日晚，他先後與途經武漢返鄉的龍某在茶樓聚會，之後一連5天到鎮政府上班。上月30日，龍某確診，翌日鄭某接受居家觀察，本月1日也確診為無症狀感染者，並隨即收治到定點醫院隔離治療，直至周一才出現臨床症狀。

內江市紀委監委指出，鄭某兩次違反規定參與群體性聚集和娛樂活動因而感染新型冠狀病毒，導致31名幹部群眾被集中醫學觀察。鄭某由於落實防控責任與措施不力，周日（2月2日）被免去其白馬鎮副鎮長職務，並監察立案調查。

此外，黑龍江哈爾濱政府周二（4日）也通報了兩宗家庭聚會、聚餐和人員密切接觸引發的聚集性疫情案例。其中一名呂姓女子，上月25和27日分別在兒子和親戚家中與家人聚餐，之後呂女於上月30日確診，曾與其聚餐的11人也先後確診。另一名李姓男子上月7日與從武漢返回哈爾濱的陳某唱卡拉OK，同月21和24日李某再先後與8名家人聚餐，最終李某與家人共9人由本月1日至3日先後確診。

而在浙江寧波，一名胡姓女子上月17日與包括來自武漢的人聚餐，兩日後乘旅遊巴到寧波一間寺廟祈福。胡女之後確診，而當日與她同車前往祈福的人當中，共有14人先後確診。