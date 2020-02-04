武漢肺炎：華外交部稱發達國家限制過度　違背世衞建議

武漢肺炎疫情加劇，世衞組織執委會第146屆會議周一（3日）舉行，總幹事譚德塞再次強調，不建議各國採取任何旅行或者貿易限制措施，呼籲各國採取基於證據、令人信服的措施。他同時警告謠言和錯誤信息傳播的危害。中國外交部發言人華春瑩周二（4日）回應，謠言和恐慌比病毒更可怕，中方採取了空前嚴格的防控措施，超出世衛的建議和《國際衞生條例》的要求。

華春瑩表示，根據世衞周一發布的疫情報告，全球除中國以外，共有153宗確診病例，不到中國境內病例的1%，而去年美國甲型H1N1流感蔓延到214個國家和地區。正是由於中方的努力，才有效防止了疫情向其他國家蔓延。中方為抗擊疫情採取的舉措，被世衞稱讚為「設立了應對疫情爆發的新標杆」。

她又指，去年始於美國的甲型H1N1流感造成163.23萬人被感染，28.45萬人死亡，死亡率高達17.4%；2012年中東呼吸綜合征死亡率為34.4%；伊波拉疫情死亡率是40.4%。而目前中國境內新冠病毒疫情死亡率約2.1%，遠低於以往其它疫情。

她認為，世衞將新冠病毒感染的肺炎疫情定為國際關注的突發公共衞生事件，主要目的是為衞生體系脆弱、公共衞生能力不足的國家提供必要國際援助。惟一些防疫能力強大、防疫設施先進的發達國家率先採取過度的限制措施，這與世衞的建議相違背。

她強調，病毒無國界。疫情是一時的，而合作是長久的。面對公共衛生危機，各國應當團結合作，共克時艱，這符合各國的共同利益。

被問到中方能否提供感染新型肺炎在華外國患者的年齡、國籍和所處地點等資訊，華春瑩表示，出於對當事人個人隱私的保護，不便透露當事人國籍等資訊。