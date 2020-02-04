綁骨灰龕富商勒索1400萬新台幣　黑老大落網被起訴

台灣台北市一名自稱黑社會頭目的李姓男子，去年7月見一名鄭姓男子的骨灰龕（台灣稱靈骨塔）的生意利潤豐厚，遂強迫對方簽下4000萬（新台幣，下同，約1046萬港元）本票，再綁走受害者勒索1400萬（約366萬港元）。李男落網時辯稱是債務糾紛，惟檢方對此不予採納，士林地檢署日前依擄人勒贖等罪將他起訴。

事發於去年7月12日，李男帶同4名手下到鄭的公司談判，惟雙方在骨灰龕生意上未能協商成功，他遂取出假槍指住對方，其手下則持刀在旁比劃。他們強迫鄭男簽下本票，並要求打開保險箱，取走860萬（約225萬港元）現金。

李男等人未有因此罷手，將鄭男強押上車帶往內湖、汐止等地方，要求他以賭博輸錢要周轉為由，向朋友索取440萬（約115萬港元），並向其妻索取贖金；直至鄭妻翌日拿贖金交款，李男才放人。

李男辯稱，自己曾投資400萬（約105萬港元）從事骨灰龕買賣，鄭男卻拒絕還錢，因自己有黑社會背景，才找人到場助陣。另外4名約20歲的手下則稱是聽從李男的指示到場，不清楚雙方有何糾紛，當時兩人離開辦公室時更有說有笑，否認有強盜擄人勒贖。檢察官認定，涉案等5人限制受害者的行動自由，勒索他人，且未能提供投資證明，認定他們涉犯強盜而擄人勒贖罪，依法起訴。