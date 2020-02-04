武漢肺炎：臨沂鄭州「封城」　鴻海稱維持下周一復工

受武漢肺炎疫情影響，山東臨沂市新冠病毒肺炎疫情處置工作領導小組周二（4日）宣布，將實施9項措施，當中包括對所有村莊、社區、企業單位實施封閉式管理，相關人員進出須測量體溫、出示有效證件。

相關措施要求市民遵守官方出台的疫情防控的各項規定，提醒市民一旦有發病症狀，須立即求醫及向社區報告，視情對村莊、社區、住宅樓單元實行封閉式硬隔離。

近14日內有湖北旅居史的市民，須在1小時內主動向居住地村、社區報告，並接受定點集中隔離或管控居家隔離措施。嚴控外來人員和車輛，特殊情況由管理人員做好登記備案。

此外，該市將非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。喜事停辦，喪事從簡，並提前報村、社區備案。禁止舉辦或承辦集體聚餐、參與聚眾活動。倡導每戶家庭每兩天指派1名家庭成員外出採購生活物資。

與此同時，河南鄭州市政府亦公布相關規定，要求市內黨政機關、企業單位、屋苑實施閉環管理，僅保留一個出入口及應急通道，屋苑更不允許訪客進入。由於鄭州是蘋果公司iPhone其中一個主要產地，分析認為鄭州封城後，會影響iPhone生產；惟代工生產的鴻海則表示，目前仍維持下周一（10日）復工的目標。