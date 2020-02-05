武漢肺炎：專家發現前蘇聯制藥　能有效抑制病毒60倍

武漢肺炎肆虐，目前仍沒有治療的方法。國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟周二（4日）公布治療武漢肺炎的最新研究成果，指前蘇聯研制的抗病毒藥物阿比多爾（Arbidol），能有效抑制新冠病毒增值達到60倍，並顯著抑制病毒對細胞的病變效應。

李蘭娟表示，經初步試驗，阿比多爾在10～30微摩爾濃度下藥效顯著。她又指目前用於新冠病毒肺炎的抗愛滋病藥物克力芝，療效不佳，且有毒副作用。國家衞健委全國合理用藥監測系統專家孫忠實表示，該藥本身就是抗病毒藥物，「所謂廣譜抗病毒藥物，是不論病毒的具體種類，藥物都可以起到抗病毒的療效。」

據悉，阿比多爾由前蘇聯 藥物化學研究中心研製開發，主要適應症是A、B類流感病毒引起的流行性感冒，同時對其他一些呼吸道病毒感染可能也有抗病毒活性。鹽酸阿比多爾可以通過抑制病毒的脂膜與宿主細胞的融合，從而能夠阻斷病毒的複制，而新冠病毒是一種帶有外膜的病毒，因此推測阿比多爾在藥理上對新型冠狀病毒有抑製作用。鍾南山曾在2003年和2016年沙士期間，曾在廣州試驗用這種藥物治療沙士及中東呼吸綜合症合症。

另外，俄羅斯周二將烏拉爾聯邦大學研發的抗病毒藥三氮唑核苷（Triazavirin）送往中國，目前正測試該藥物對新型冠狀病毒感染肺炎的治療效果。大學一教授表示，三氮唑核苷治療的不是症狀，而是RNA病毒本身，可能會對新冠病毒有效，該藥於2014年進入市場，最初是用於治療H5N1禽流感。