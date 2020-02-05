私家車深夜狂飆遭花槽起火　青年男女及時逃出

遼寧省大連鬧市一個廣場，周一（3日）晚疑有參與黑夜飛車的私家車，失控衝進廣場的花槽其後着火焚燒，車上一對青年男女肯及時脫出車廂，當消防員到場時私家車已陷入一片火海。

事發當晚10時許，一輛私家車駛經大連市中山區中山廣場時突然失控，衝向廣場中央，先撞毀近1米高的石壆，再向前衝約20米，直至衝進花叢才停下，而私家車車頭隨即起火並冒出濃煙。

大連消防青泥窪橋中隊當晚約10時14分接報後，隨即調派3輛消防車和12名消防員於3分鐘後趕到現場。當場私家車車頭已被大火吞噬，火勢並向車身後方蔓延，消防員立即拉起兩條喉灌救，數分鐘後將火徹底撲熄。

當日晚上，有網民發布了多輛車疑從東港出發飆車的片段。其中一段片的畫面顯示，一排車停泊在東港道路旁，期間不時有車輛引擎在咆哮車並疾馳而去。另一段車CAM畫面顯示，在人民路一個路段，一輛私家車突後跨越雙黃線逆線超車，車速非常快。

有知情人士透露，失事私家車上當時一男一女，年齡同樣約20歲。事發後兩人及時自行離開車廂，其中女子傷勢較嚴重，一直躺在地上直至救護員到場將她抬走。男子雖然也受傷，但表面看傷勢不及女子嚴重。

警方目前仍在進一步調查車禍原因。據知事發現場附近的東港區域道路比較寬闊，日常車流量較市區其他主道路少，因此不時有人於該區飛車。雖然有關部門一直努力打擊，但飛車族常以「打游擊」的方式避開執法人員，大大增加了執法的難度。