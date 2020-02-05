武漢肺炎：公安部指示嚴打野味交易　切斷衞生風險

公安部於周一（3日）及周二（4日）一連兩天舉行全國公安機關視像會議，商討武漢肺炎疫情的防控工作。國務委員、公安部部長趙克志下達指示，全國公安機關嚴厲打擊非法捕獵、收購、運輸及出售珍貴瀕危野生動物違法犯罪行為。

趙克志在會上提出，堅決取締非法野生動物貿易市場，由源頭上控制重大公共衞生風險。強化網上巡查管控，依法查處網上造謠滋事行為，密切配合有關部門，及時公開透明準確發布訊息。他表示，公安機關要強化社會巡邏防控，加強對機場、車站、碼頭、公交、地鐵、超市及農貿市場等人員流動場所的安全防範，增強震懾力及控制力。

公安機關亦要嚴密防範和打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衞生風險向社會穩定領域傳導。在維護醫療、隔離秩序方面，對傷害醫務人員、擾亂醫療秩序和惡意傳播疫情的行為，要快速反應、堅決查處，並嚴厲打擊製售假劣藥品、醫療器械及醫用衞生材料等違法犯罪行為。

趙克志要求，大城市公安機關要根據疫情防控需要，做好交通出行分流，防止公交地鐵出現交叉感染。北京及周邊地區公安機關要全面啟動京津冀警務一體化及環京「護城河」聯防聯控工作機制，強化安檢防疫，建立牢固的首都安全屏障。