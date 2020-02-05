武漢肺炎：專家稱未見疫情回落　集中隔離是關鍵

中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰接受官媒專訪表示，尚無證據顯示肺炎疫情何時達到高峰及出現回落趨勢。他指加大檢測力度、統一集中隔離所有輕症患者，是防止疫情擴散的關鍵。世界衞生組織的醫生亦指，現時預測疫情高峰仍嫌過高。

王辰表示，他和多名專家本月初到武漢支援，發現當地有嚴重的家族式聚集發病形勢，如果放任大量輕症或疑似患者在社區走動，他們將成為疫情擴散的主要源頭，必須採取強有力，乃至較為極端的專業措施，以解決病毒的社會傳播和擴散問題。

他認為，參照野戰醫院模式設計的「方艙醫院」有多項優點，包括興建時間短、成本低，以及能降決大量輕症患者的收治問題。他指目前武漢防疫物資依然缺乏，不少醫護人員已相當疲倦，必須充分利用好社區醫務人員，合理減輕大醫院的壓力。

曾帶領世衞應對沙士的醫生海曼（Dr. David Heymann）指出，中國境內的武漢肺炎病例激增，部分原因是官方擴大檢測範圍。他指，現在確診患者數量似乎仍在上升，難預測疫情何時是否到達高峰，他又拒絕預測新病毒會否全球範圍大爆發。