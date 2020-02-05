武漢肺炎：同大廈上下層感染　源頭患者家門常堆垃圾

多年前沙士疫情爆發，香港淘大花園出現大規模感染，當中不少人更住在同一座大廈，事後調查發現病毒有可能通過排泄物或廢水傳播。 而早前內蒙古出現的一宗確診感染新型冠狀病毒個案，患者無本市外出史、未接觸過發燒病人、沒有到過農貿市場，也沒接觸過野生動物，只是同住一幢大廈樓下的住戶確診，因而惹來「隔層」感染的猜測。

內蒙古衞健委日前通報上周六（2月1日）至周日（2月2日）新增確診新型冠狀病毒感染肺炎個案。其中，一名居住於鄂爾多斯市達拉特旗樹林召東源新村的40歲白姓男子，1月29日因出現胸悶、惡心發燒等症狀，2日後自行到達拉特旗人民醫院就診，2月1日確診。而白某所住單位樓上一名宋姓住戶，早前亦已確診。

據達拉特旗疾控部門周一（2月3 日）通報關於白某的流行通病學調查結果，顯示宋某家門經常敞開，門外常堆放垃圾，期間白某一家曾多次上樓經過宋某家門外。另當地另一確診患者王某，曾與母親探訪白某及其妻張某，過程中經過宋某家門外，王某未有戴口罩。宋某當時站在家門外向屋內人說話，期間與王某距離較近。

王某與母親在白某家逗留個多小時後離開，之後王某與白某夫婦多次同坐一車往返林召鎮與老家耳字壕村度春節。專家不排除宋某是白某、張某、王某等人感染的源頭。