武漢肺炎：協調失敗　陸委會稱今明無包機從陸返台

台灣的陸委會周三（5日）上午召開記者會，發言人邱垂正證實已有第3名台灣人在大陸確診武漢肺炎，但由於首批返台包機的乘客名單，陸台雙方與原本協調有出入，無優先接載慢性疾病患者、幼童及老人，加上大陸民航部門未與台方溝通，兩日內不會有第二批包機。

邱垂正表示，接返武漢台商必須更周全的準備，以首批為例，雖已規定患病者不能登機，但抵台後仍發現有確診者。台方隔離設施容量有限，須落實防疫工作萬無一失。

至於大陸媒體稱周三將有第二批包機返台，邱垂正稱大陸從未與台方溝通，陸委會也是看到報道才知情。邱呼籲民眾不要聽信傳言，至於放出消息的台商徐正文有否違法，他稱要交由疫情指揮中心確認。他希望陸台雙方在互助合作的原則下，落實後續工作。

大陸國台辦同日發出新聞稱，共3名台灣人在大陸染病，包括武漢2宗、廣東1宗，均已獲安排就醫。大陸本着重視兩岸同胞福祉的精神與台方保持溝通，與安排專人主動與台胞台企聯繫，了解他們的情況及需要。陸方呼籲台灣有關方面妥善處理大陸學生返台事宜，保障他們的衞生健康和就學等權益。