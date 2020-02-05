武漢肺炎：衞健委最新診療方案　確認無症狀可感染

國家衞健委周二（4日）針對新型冠狀感染肺炎印發第五版診療方案，內容首次提到「無症狀感染者也可能成為傳染源」，又指出病毒除可經由呼吸道飛沫傳播，接觸也是主要傳播途徑。

《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》與以往的版本比較，最引人關注的相信是關於病毒傳染源和傳播途徑的表述。第四版內容曾指「目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的肺炎患者」，最新版中已新增「無症狀感染者也可能成為傳染源」。因此新版在臨床分型方面也新增「輕型」一項，內容指病例的臨床症輕微，影像學未見肺炎表現。

另上一版方案指 「經呼吸道飛沫是主要的傳播途徑，亦可通過接觸傳播」，在新版中也改為「接觸也是主要傳播途徑」。而早前深圳第三人民醫院在某些新冠病毒感染的肺炎確診患者的糞便中，檢測出新型冠狀病毒，令人擔心糞便裏的病毒可透過固體懸浮粒子傳播，但最新版的診療方案指出有關傳播途徑尚待確認。

在抗病毒治療方面，雖然在可試用α-干擾素霧化吸入、洛匹那韋/利托那韋基礎上，增加「或可加用利巴韋林」，但也明顯指出「目前沒有確認有效的抗病毒治療方法」。