武漢肺炎：美抗伊波拉藥可治疫症　研究所搶申請專利

美國藥廠吉利德公司尚在研發中的抗伊波拉病毒藥物瑞德西韋，日前在實驗中證明可治療武漢肺炎。中科院武漢病毒研究所周二（4日）證實，把尚未在中國上市的瑞德西韋，以抗新型冠狀病毒用途申請中國發明專利。但有專家認為，申報成功的可能性不大。

武漢病毒研究所指，該所與軍事研究院旗下的研究中心開展聯合研究，發現瑞德西韋和抗瘧藥磷酸氯喹能抑制武漢肺炎病毒，但在人體上的作用有待臨床驗證，研究成果已在國際學術期刊《Cell Research》刊登。兩家研究單位的聯合聲明指，對在中國仍未上市，具有知識產權壁壘的瑞德西韋，依據國際慣例，從保護國家利益角度出發，於上月21日申請中國發明專利。

清華大學藥學院院長、全球健康藥物研究中心主任丁勝表示，武漢病毒研究所申報專利的成功可能性不大，吉利德公司已將瑞德西韋治療冠狀病毒的用途申請專利，雖然新型冠狀病毒作為新出現病毒，並未明確寫入，但已包含在冠狀病毒的概念中。

吉利德公司聲明指，瑞德西韋尚未在任何國家批准上市，安全性及有效性仍未證實，該公司與中國衞生部門開展一項隨機、對照試驗，以確定瑞德西韋治療新型冠狀病毒感染者是否安全及有效。