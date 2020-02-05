警破台越跨境詐騙集團　涉額2000萬新台幣

台灣刑事局周三（5日）宣布破獲一個涉嫌操控越南逃逸外籍勞工（台稱移工），以電訊詐騙同鄉的跨境詐騙集團，14名疑犯被捕，其中11人為越南籍逃逸外勞。警方指，該集團成立約3個月以來，已騙取至少2000萬元（新台幣，下同，約525萬港元）；涉案外勞已由移民署收容，準備遣返出境。

刑事局去年底接報，涉案集團隱身在新北市樹林興仁花園夜市，僱用越南籍逃逸外勞，以夜市內的鐵皮屋為掩護據點，從事電訊詐騙。經查，該集團利用社交平台Facebook及越南民眾常用的交友軟件「Zalo」，以假帳號在網上聊天，又佯裝女生與男性搭訕，詐騙受害人投資。

警方日前與移民署合作收網，疑犯一度窩藏在樓梯間，經查發現是2名夜市管理員按下警報器通風報信；另有一名台灣籍高姓男子擔任現場負責人，集中管理逃逸外勞。3人事後一併移送法辦，分別以1萬元（約2600港元）及10萬元（約2.62萬港元）保釋。

警方表示，受害人均身在越南，目前已掌握相關的銀行帳戶，與越南警方合作清查受害者；現時正循線追查集團幕後的台灣籍首腦，以及是否有夜市幹部勾結，容許詐騙集團窩藏在夜市內。