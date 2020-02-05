台破走私毒品繳300萬顆五仔　總值逾7億新台幣

台灣當局近年加強打擊毒品力度，財政部關務署基隆海關秘書室周二（4日）公布，基隆海關去年下半年破獲近年最大宗走私毒品案，緝獲逾300萬顆俗稱五仔的硝甲西泮（台稱「一粒眠」），重約828公斤，市值逾7億元（新台幣，下同，約1.8億港元）。

基隆海關指出，該關去年下半年共破獲緝私案件700宗，沒收私貨價值超過7億5460萬元（約1.98億港元），與前年同期相比增加了66宗；其中緝獲走私毒品價值7億3350萬元（約1.93億港元），佔私貨總值96.65%，當中以「一粒眠」為主。

通報指出，基隆海關查緝人員在無密報的情況下，於去年5、6月發現出口業者有報運異常情況，遂密切監控，至7月13日發現有人申報將鐵櫃出口至馬來西亞。經過濾分析認為有可疑，立即到場攔截並開櫃清查，最後查獲60箱、逾300萬餘顆的「一粒眠」。

基隆海關表示，走私人經常利用貨櫃隱密性高及易於夾藏等特性，藉由虛報貨名、材質、規格、產地等方式規避查緝，或利用貨櫃進儲內陸貨櫃集散站時掉包等手法走私違禁品。

基隆海關攔截毒品後，與檢警調單位合作，由基隆地方法院檢察署指揮法務部調查局航業調查處基隆調查站、基隆憲兵隊、保三總隊第一大隊等單位循線拘捕疑犯，目前全案移送基隆地檢署偵辦。

據台內政部警政署官網顯示，「一粒眠」為台灣第3級管制藥物，是一種抑制劑，使用後會出現嗜睡、惡心、嘔吐、近期記憶喪失、反彈性失眠、幻覺、憂鬱、呼吸抑制等症狀，長期使用更會產生依賴性，對記憶功能、視覺空間操作能力、注意力、處理訊息速度造成障礙，甚至引起幻覺和成癮。