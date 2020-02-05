工業意外視力受損　台男獲賠120萬元新台幣

台灣屏東縣一名藍姓工人，早前因製作羽毛球拍時不慎被樹脂碎片噴濺左眼，幾乎失明。他事後以公司未提供護目鏡，令其受到重大職業傷害為由，索償逾358萬元（新台幣，下同，約94萬港元）。屏東地方法院日前審理此案，認為事主與公司均有過失，判處涉案公司應賠償近120萬元（約31.5萬港元）。

藍男為羽毛球拍成型機操作員，已在涉案公司任職多年，事發當日因工受傷，搶救後仍無法恢復正常視力，左眼視力僅剩0.03，勞動能力減損64%。公司因沒有處理經驗，亦無提供護目鏡等相關裝備，令他飽受失明之苦。

由於生活大受影響及身心嚴重受創，事主遂向公司索償醫療費用、勞動損失及精神撫慰金等逾358萬元。惟涉案公司辯稱，藍男受傷後以工廠水龍頭沖洗眼睛，未使用生理鹽水等處理，且拖延就醫致再受感染，導致眼睛的損害擴大，顯有過失，應自負80%責任。

法院審理後，認為藍男在眼睛受異物噴濺時的處置失當，就醫期間未按時回診，應為自身傷勢負擔60%過失責任，該公司應承擔40%責任，遂判公司賠償近120萬元，全案仍可上訴。