武漢肺炎：藥房回收二手口罩再出售　被立案調查

受武漢肺炎疫情影響，內地醫用口罩短缺，有不法商人趁機哄抬口罩價格，牟取暴利。上海市監局周四（5日）公布第二批口罩違法案例，當中有不少商家售賣冒牌口罩，更發現有人高價回收使用過的口罩，再出售斂財。

閔行區市監局執法人員上周四（1月30日）對位於中春路255號新安農貿市場執法檢查時發現，該農貿市場2樓商戶江某門口擺放着「高價回收口罩」字樣。經查，該市場周邊有部分生產企業在日常生產中會向員工發放口罩，商戶欲回收此類口罩再出售獲利。

執法人員現場查見店內待售的口罩為3M 9042型號，共有38個，未標明價格，實際銷售價格為每個8元人民幣（約10港元），且上述口罩均已過保質期。市監局目前已立案調查。

此外，浦東市監局周日（2月2日）接到舉報線索，有消費者反映位於柳埠路的上海好藥師柳博藥店涉嫌銷售假冒的「飄安」牌一次性口罩。經查，該藥店負責人為夫妻兩人，經人介紹以每個2毫子（約5毫港元）價格入貨，共有4萬個。他們將這些口罩分予親戚朋友，剩餘用於銷售，至案發時已無餘貨。目前，他們已被立案調查。

市監局所公布的案例中，主要以銷售冒牌口罩、哄抬物價為主，且大多數未標明價格，涉嫌違反《價格法》。公安機關指出，以上案例綜合拘捕25名疑犯，繳獲3萬個冒牌口罩，以及13噸消毒液。