武漢肺炎：藥房誇大藥物效用　或面臨至少20萬人民幣罰款

受武漢肺炎疫情影響，內地當局嚴禁藥房誇大藥物效用促銷。惟北京有藥房在未有任何醫學證據下，聲稱「連花清瘟膠囊」可抑制冠狀病毒，涉嫌虛假宣傳。密雲區市場監管局周二（4日）發出《處罰聽證告知書》，該店將面臨20萬元（人民幣，下同，約23萬港元）以上，100萬元（約120萬港元）以下罰款。

涉事為北京盟匯康醫藥有限公司位於密雲區鼓樓西區的藥房。市監局執法人員上月26日對該店進行價格行為檢查時，發現其借疫情防控之機，在店內張貼與抑制冠狀病毒有關的虛假廣告，包括「新型冠狀病毒防治方案，中成藥推薦使用連花清瘟膠囊，唯一說明書中表明可抑制冠狀病毒SARS藥物」等內容。

同時，藥房涉嫌哄抬物價，將原價17.8元（約19港元）的膠囊，以29.8元（約33港元）出售，漲幅高達67.4%；將入貨價為每袋16元（約18港元）的口罩，以每袋36元（約40港元）價格售出，進銷差率高達125%。

區市監局相關負責人表示，將繼續加大疫情防護用品、蔬菜等生活必需品的價格監管執法力度，嚴厲打擊虛假宣傳、哄抬價格、價格欺詐等違法經營行為，全力維護疫情防控期間轄區的市場秩序。