市人大常委借提拔換好處　下台後42官員主動投案

吉林省四平市人大常委會前委員、農業與農村委員會前主任委員王曉波，去年2月因涉嫌嚴重違紀違法被查，後因涉嫌受賄被開除黨籍及公職，並依所犯問題移送司法機關處理。中國紀檢監察報周三（5日）發文披露了王曉波借「提拔」換好處的細節，又揭露他下台後，42名官員也主動投案並交代。

通報指，曾於白山市及四平市多個部門任職的王曉波，長期參與封建迷信活動，收受可能影響公正執行公務的禮金；利用職務便利在干部選拔任用過程中謀取私利；違規從事營利活動；在辦理涉及群眾事務時收取不當利益；又與他人長期保持不正當關系，生活奢靡。

2005年，王曉波由白山市國土資源局副局長，調任四平市國土資源局副局長時，眼見一些商人老板開豪車、住豪宅、抽高級煙、喝高檔酒，覺得自己付出與回報不相符，貪念由此而生。2008至2012年，他擔任四平市國土資源局副局長期間，借用兩家公司名義，先後承攬7個土地改造工程，從中獲利數百萬元人民幣。

2012及2016年，他在四平市安監局和環保局任職期間，每逢單位人事調整，就會提前放風接受人送禮。他的單位內，人事升遷不是看業績，而是看誰有關係、誰敢送錢。王曉波被查時曾懺悔自己太今心，不但收錢提拔幹部，連正常調入甚至是聘用臨時工也收錢。

調查人員又發現王曉波十分迷信，經常求神問卦，曾邀請所謂的「大師」到辦公室看風水。他的我家裏供奉佛堂，有甚麼秘密都跟佛祖講，祈求佛祖保佑他違紀違法的事不讓人知道。