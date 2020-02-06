武漢肺炎：打擊違法野味交易　市監公布10案例

武漢肺炎疫情爆發以來，內地全面加強打擊買賣野味，除上月底多個相關部門指示全國禁止野生動物交易，公安部近日也表示要堅決取締非法野生動物貿易市場，從源頭防疫。廣東省市場監管部門周三（5日）公布今年破獲的10宗典型違法野生動物交易案件，涉案野生物種包括果子狸、狗獾、娃娃魚、棘蛙、石金錢龜及各類蛇等。

案例之一是早前媒體報道，有人在廣州市白雲區江村農貿市場偷賣野生動物。廣州市監局於報道曝光後，聯同白雲區市監局、當地政府，以及疾控、公安、林業、城管等部門，將涉售野生動物疑犯帶走調查，其後在疑犯的出租屋內查獲一批非國家重點保護野生動物。案中，江村農貿綜合批發市場發展有限公司作為市場開辦者，因未履行檢查、報告等義務，也遭立案調查。

是次公布的案例分別發生在深圳、廣洲、河源、東莞、汕頭等地，當中以河源佔5宗最多。該市龍川、東源及紫金縣市監局人員，分別在縣內菜市場、酒樓及農莊執法，查出有商販及經營者出售或儲存各類野生動物，且未能提供合法來源證明。各地市監局在案發後均已對涉案疑犯立案調查，並將依法作出處理。